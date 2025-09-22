В Подмосковье началась подготовка мусоровозов к зиме
Фото: [Медиасток.рф]
В сентябре в Подмосковье началась подготовка мусоровозов к зимнему периоду. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках подготовки проверяют техническое состояние машин, исправность систем освещения и отопления, состояния аккумуляторов и шин.
На данный момент готовность техники в Дубне составляет 73%, в Луховицах — 68%, в Рузе — 60%.
Помимо этого, решается вопрос о привлечении дополнительных ресурсов и бригад для ускорения процесса.
Завершить работу планируется до конца следующего месяца.
