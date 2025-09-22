В Подмосковье началась подготовка мусоровозов к зиме

В сентябре в Подмосковье началась подготовка мусоровозов к зимнему периоду. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках подготовки проверяют техническое состояние машин, исправность систем освещения и отопления, состояния аккумуляторов и шин.

На данный момент готовность техники в Дубне составляет 73%, в Луховицах — 68%, в Рузе — 60%.

Помимо этого, решается вопрос о привлечении дополнительных ресурсов и бригад для ускорения процесса.

Завершить работу планируется до конца следующего месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда включат отопление в домах региона.