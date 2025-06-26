В Подмосковье началась заготовка кормовой базы для скота

Подмосковные аграрии приступили к заготовке корма для сельскохозяйственных животных на зимний период. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе уже скосили траву на площади почти 15 тыс. га. Она пойдет на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Сельхозпроизводители заготовили 137,5 тыс. тонн грубых кормов и 2 тыс. тонн сочных кормов.

В общей сложности в регионе насчитывается свыше 142 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота.

В прошлом году в области было заготовлено порядка 917 тыс. тонн грубых кормов и около 744 тыс. тонн сочных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства молочной продукции в регионе.