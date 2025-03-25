В Подмосковье начали демонтировать незаконные торговые объекты перед весенне-летним сезоном. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ходе работ особое внимание уделяют объектам, расположенным на территориях зон отдыха вблизи водоемов.

Специалисты ведомства выявили ряд объектов с признаками самовольных построек. По части из них имеются судебные решения о демонтаже.

«В частности, в Богородском городском и Раменском муниципальном округах была принята серьезная мера — от устных предупреждений и предписаний приступили к принудительному демонтажу незаконных павильонов», — рассказали в ГУРБ Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области необходимо наладить процесс организации нестационарной торговли на частных и муниципальных землях.