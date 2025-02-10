В Подмосковье начали оцифровывать ямы во дворах

В Подмосковье в рамках подготовки к ямочному ремонту начали оцифровывать дефекты дорожного покрытия во дворах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, специалисты обходят дворовые территории, фотографируют поврежденные участки и заносят их в базу. Это необходимо для формирования плана работ.

За первую неделю в округах оцифровали уже более 340 тыс. кв. м. покрытия. Лидером стал Дмитров, где оцифровали 56 тыс. кв. м. покрытия. Работы продлятся до 15 марта.

Как отметили в ведомстве, одной из причин образования ям на дорогах являются температурные колебания. В связи с этим в 2025 году ожидается увеличение площади ремонта.

В прошлом году в рамках программы в регионе отремонтировали свыше 575 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Работы провели в 33 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что проведение ямочного ремонта в регионе требует максимальной мобилизации.