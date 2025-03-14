В Подмосковье начали поставлять технику на лесопожарные станции

На лесопожарные станции Подмосковья начали поставку лесопожарной техники, автопарк пополнился новыми лесопатрульными комплексами — грузопассажирскими автомобилями УАЗ-390945 «Фермер» с противопожарным оборудованием. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 л, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С помощью новых автомобилей можно будет проводить транспортировку расчета или группы лесных пожарных, а также выполнять работы по наземному патрулированию. Технику закупили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов» за счет средств регионального бюджета. Агулов добавил, что вскоре ее передадут на лесопожарные станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.