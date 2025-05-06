В Подмосковье начали производить шоколадные сувениры ко Дню Победы. О таких сладостях рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, на фабрике «Конфаэль» начали выпускать конфеты, шоколад, сладкие фигурки, которые украшены изображениями орденов, цветов, георгиевских лент.

За первый квартал текущего года в Подмосковье произвели более 131 тыс. тонн сладостей. По объему производства кондитерских изделий область находится в числе лидеров в ЦФО и стране. В планах — усилить мощности на 1,5%.

Ранее в министерстве рассказали, что в регионе в прошлом году было произведено 23 тыс. тонн мармелада. За первые два месяца 2025 года в регионе произвели 3,4 тыс. тонн этой продукции.