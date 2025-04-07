В Подмосковье начали проверять лесные участки, прилегающие к железной дороге

В Подмосковье специалисты лесной охраны начали проверять участки, которые прилегают к железной дороге. О ходе работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Ежедневно в регионе проверяют 568 таких участков. Их общая протяженность составляет почти 1,2 тыс. км.

Такие участки должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой или минерализованной полосой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к пожароопасному периоду.