В Подмосковье начались работы по покосу травы во дворах и на общественных территориях

Работы по покосу травы во дворах и на общественных территориях стартовали в округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Такие работы проводятся два раза в месяц. Если рост травы интенсивен, частоту работ увеличивают до трех раз в месяц.

В ходе покоса используются ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника.

С начала мая в регионе провели покос травы более чем на 30 тыс. общественных и дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в округах начались работы по обновлению территорий, которые стали победителями федерального голосования в 2024 году.