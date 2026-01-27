В Подмосковье начался новый этап прослушиваний конкурса чтецов имени Чехова

Во вторник, 27 января, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», стартовал II (очный) этап прослушиваний XVI Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова, из 78 заявок к участию жюри отобрало 30 претендентов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками стали молодые актеры и студенты, которые изучают актерские специальности в Екатеринбурге, Туле, Алтайском крае, Удмуртии и других городов России, а также в Шымкенте (Казахстан) и Минске (Белоруссии). В программе конкурса этого года прозвучат произведения А. П. Чехова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, очные прослушивания пройдут 27 и 28 января.

В четверг, 29 января, в день рождения Чехова пройдет гала-концерт, на котором выступят победители XVI Международного конкурса чтецких работ. Трансляция будет доступна на странице музея-заповедника.

* Возрастное ограничение 6+