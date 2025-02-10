В Подмосковье начался новый отбор заявок на ИТ-гранты

В Подмосковье стартовал первый в 2025 году отбор заявок на получение ИТ-грантов, подать их желающие смогут на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Эта мера способствует укреплению ИТ-сектора и стимулирует создание новых рабочих мест в Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, получить поддержку могут компании, которые примут на работу не менее пяти новых специалистов. Размер граната может составлять от 96 до 600 тыс. рублей на одного сотрудника в год, это будет зависеть от их квалификации и уровня заработной платы. Узнать другие подробности можно на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.