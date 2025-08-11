В Подмосковье начался сбор гуманитарной помощи для участников СВО и детей Донбасса

В преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа, «Волонтеры Подмосковья» в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» организовали масштабную акцию по сбору помощи для участников специальной военной операции и детей Донбасса. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое занимается координацией добровольческого движения в регионе.

«Сбор призван поддержать тех, кто защищает нашу страну, и помочь детям, чье детство проходит в непростых условиях. За время реализации проекта «Доброе дело» мы убедились: даже небольшая помощь, оказанная от чистого сердца, всегда очень ценна", — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Все желающие могут принести вещи в пункты сбора до 17 августа, собранный груз отправят в Региональный распределительный центр в Одинцово, а после — на Донбасс. Так, для военнослужащих нужны обезболивающие препараты, кровоостанавливающие бинты и перевязочные пакеты, генераторы, дроны-детекторы, вода и влажные салфетки, для детей — все необходимое для учебного процесса. С полным перечнем предметов для передачи можно ознакомиться на сайте.

«Каждый раз с удовольствием наблюдаю, как много людей присоединяется к нашим сборам. Со многими из них мы уже знакомы», — отметил волонтер из Люберец Александр Шугуров.

С начала СВО подмосковные волонтеры отправили на Донбасс и в Курскую область более 8,4 тыс. тонн груза. В регионе действуют 87 волонтерских пунктов сбора гумпомощи, информация о них доступна на сайте. Отметим, что участниками акции могут стать и представители бизнес-сообщества, для этого нужно отправить заявку на электронную почту info@volontermo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.