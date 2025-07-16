В Подмосковье направили почти 17 тыс. онлайн-заявок на регистрацию спецтехники

С начала 2025 года на государственную регистрацию самоходных машин и других видов техники в Подмосковье направили более 16,5 тыс. онлайн-заявок, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности», она позволяет пользователям подать заявление на регистрацию техники, снятие ее с учета, внесение изменений в регистрационные данные и не только. Ей могут воспользоваться физические или юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В ведомстве уточнили, что регистрации подлежат тракторы, катки, бульдозеры и не только.

Напомним, что услуги на портале оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.