В Подмосковье направили в суд дело мужчины о мошенничестве

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 53-летнего жителя Санкт-Петербурга – его обвиняют в четырех преступлениях по ст. 159 УК РФ(мошенничество) и пп. «а» «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (изготовление, хранение, в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления), сообщает Прокуратура Московской области.

Материалы дела направили в Одинцовский городской суд. По данным прокуратуры, в апреле 2025 года обвиняемый вступил в состав организованной группы, созданной для хищения денежных средств граждан дистанционным способом, и стал курьера. Ему нужно было получать наличные от обманутых граждан и переводить их соучастникам за вознаграждение. В ходе подготовки к преступлению мужчина также незаконно изготовил для себя поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы.

В ходе телефонного разговора злоумышленник представлялся сотрудником различных организаций. Он убедил четверых потерпевших в необходимости передать деньги для их безопасного «декларирования», общая сумма причиненного ущерба составила свыше 4 млн рублей. При получении средств для подтверждения правомерности своих действий «курьер» предъявлял потерпевшим поддельное удостоверение. Сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

Ранее сообщалось, что в в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.