В Подмосковье направили в суд дело мужчины об истязании и убийстве дочери

Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвиняют в истязании и убийстве пятимесячной дочери по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 19 ноября 2024 года он находился в квартире в поселке Малаховка. В какой-то момент из-за плача ребенка мужчина нанес ему множественные удары по голове в присутствии жены и восьмилетней падчерицы. Девочка умерла на месте происшествия. Суд также установил, что ранее обвиняемый систематически избивал свою беременную жену и ее малолетнюю дочь.

