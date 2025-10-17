В Подмосковье направили в суд дело о ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли два человека, обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 5 ст. 264 УК РФ утвердили в отношении 48-летнего жителя города Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 9 июля 2024 года. Тогда обвиняемый водитель самосвалом двигался по автодороге М-5 «Урал» в городском округе Люберцы в сторону города Москвы, совершил столкновение со стоящими по причине поломки грузовиком, а затем с машиной «Фольксваген». От удара грузовик наехал на водителя, который вышел на проезжую часть, после - на автомобиль дорожно-патрульной службы. Водитель грузовика и пассажир автомобиля «Фольксваген» скончались на месте.

Мужчина не признал вину в совершении преступления, его дело направили в Люберецкий городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.