В Подмосковье направили в суд дело о покушении на мошенничество

В Наро-Фоминский городской суд направили уголовное дело о покушении на мошенничество и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, возбужденное в отношении двух молодых людей по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 18-летний обвиняемый вступил в сговор с соучастниками, чтобы похищать денежные средства пожилых людей. После этого он предложил 17-летнему знакомому выступить в качестве курьера, на что тот согласился. Несовершеннолетнего задержали 31 января 2025 года при попытке забрать денежные средства в размере 1 млн рублей, принадлежащие пожилой жительнице округа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.