В Подмосковье направили в суд дело о покушении на террористический акт

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о покушении на террористический акт в отношении руководящего сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель прокурора Московской области утвердил обвинительное заключение по делу в отношении восьми граждан России, в зависимости от роли и степени участия их обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ. По данным ведомства, неустановленные лица, действуя из-за рубежа, разработали план совершения террористического акта и запланировали убийство первого заместителя директора предприятия. Тот выполнял ключевые задачи в рамках государственного оборонного заказа и обеспечивал производство востребованных в ходе специальной военной операции образцов вооружения.

Для этого организаторы создали сеть пособников и исполнителей из числа жителей Свердловской, Московской областей и Пермского края. В период с ноября по декабрь 2024 года они изготовили самодельное взрывное устройство большой мощности, осуществили слежку за потерпевшим, приобрели автомобиль для транспортировки взрывчатки и доставили ее к месту преступления. В ночь на 13 декабря 2024 года обвиняемые прибыли на автостоянку в Коломне, где установили взрывное устройство под днище автомобиля потерпевшего. Однако их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Москве и области. Дело направили во 2-й Западный окружной военный суд, в отношении всех обвиняемых судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

