В Подмосковье направили в суд дело о приготовлении к совершению террористического акта

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 37-летнего жителя Подмосковья по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в августе 2024 года он приехал к международному аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева и сфотографировал местность, чтобы отправить снимки соучастнику. В феврале 2025 года мужчина также извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск устройство типа «квадрокоптер» с закрепленным на нем взрывчатым веществом массой 390 г. Его он хранил в гараже в Подольске в целях «поражения объектов воздушных судов, осуществляющих полеты из аэропорта». Совершить умысел мужчина не успел, его задержали сотрудники УФСБ России по Москве и области.

Теперь он находится под стражей, его дело направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.