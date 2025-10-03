В Подмосковье нарастили объемы производства мебели, металлических изделий и оборудования

В январе–августе 2025 года производство мебели в Подмосковье выросло на 43% по сравнению с показателями прошлого года, данный сектор производства продемонстрировал самые высокие темпы роста в отчетном периоде. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, рост составил 23,7%», — добавила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В тройку лидеров также вошел сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — +13%. В общей сложности промышленное производство в регионе за этот период выросло на 3,5%, сектор обрабатывающей промышленности — на 4,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.