В Подмосковье нарушителей правил обращения с отходами оштрафовали на 5 млн руб. с начала 2025 года

В Подмосковье с начала 2025 года выявили 110 случаев незаконного обращения с отходами, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, было зафиксировано 80 случаев нелегальной перевозки строительного мусора и грунтов. В числе нарушителей — 42 физических лица и 38 юрлиц. По этим делам выписали штрафы на 4 млн руб.

Также в регионе выявили 30 случаев сброса мусора с использованием грузовых автомобилей в неположенных местах. Нарушителей оштрафовали на 1 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах работы по рекультивации мусорных полигонов в регионе в 2024 году.