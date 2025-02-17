В Подмосковье назвали лидеров по уборке общественных территорий в феврале

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области назвали округа, в которых с начала февраля было убрано больше всего общественных территорий и дворов.

Так, лидерами были признаны Молодежный, Власиха и Егорьевск, где было убрано 100%, 98% и 95,5% территорий соответственно. Также хорошие результаты у Лыткарино, Лотошино, Дубны и Фрязино.

В феврале механизированная уборка была проведена более чем на 90% территорий, требующих немедленного выполнения работ по их надлежащему содержанию. Ежедневно было задействовано более 1,5 тыс. единиц техники и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе.