В Подмосковье назвали округа — лидеры по выставленным на торги объектам

Фото: [ Участок на торгах в м. о. Шаховская/Единый портал торгов МО ЕАСУЗ ]

Коломна, Орехово-Зуевский и Шаховская вошли в число округов-лидеров в Подмосковье по количеству выставленных объектов на торги за неделю. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности на прошлой неделе на земельно-имущественные торги было выставлено 133 объекта. При этом 48 лотов пришлось на Коломну, 47 — на Орехово-Зуевский и 59 — на Шаховскую.

Так, например, муниципальном округе Шаховская можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Новомихайловское, стартовая цена — 18 634,07 рублей в год.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.