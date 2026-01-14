В Подмосковье назвали самые популярные имена новорожденных, родившихся в новогодние праздники

Подмосковные родители чаще всего называли девочек, родившихся в период новогодних праздников, именем София, мальчиков — Михаил и Тимофей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Новогодние праздники показали, что в регионе сохраняется тренд классических и традиционных имен», - рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Популярностью также пользовались имена Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава, Александр, Артем, Иван, Максим и Марк. Среди оригинальных решений — имена Агнесса, Глафира, Дева, Леонелия, Дамиан, Леон, Наум, Миракл и другие. В период праздников мальчики составили 52,9% от общего числа новорожденных, девочки — 47,1%.

Напомним, что при рождении ребенка предоставляется перечень мер социальной поддержки, подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.