В Подмосковье новые нормы об ограничении продажи алкоголя затронут около 450 объектов общепита

В Подмосковье с 1 марта начали действовать новые правила ограничении продажи алкогольных напитков. Они затронут около 450 объектов общепита, передает Московская областная дума.

Теперь реализация алкоголя в заведениях общепита во дворах жилых домов возможна только с 13:00 до 15:00.

С сентября введено ограничение на продажу спиртного в общепите в МКД — его запрещено продавать с 23:00 до 08:00 утра. Исключением являются рестораны.

При этом начали поступать сообщения о том, что помещения, которые освободились после закрытия магазинов, могут занять псевдокафе. В связи с этим в регионе установили ограничения и для общепита. Ожидается, что новые нормы затронут от 430 до 480 точек общепита во дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о новых правилах размещения НТО.