В Подмосковье объявили дополнительный отбор для оказания информационной поддержки социально ориентированных НКО

В Подмосковье объявили начало приема заявок на участие в дополнительном отборе для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов для социально ориентированных некоммерческих организаций Московской области (СОНКО). Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подать заявку можно будет до 4 ноября. Участниками могут стать подмосковные НКО, зарегистрированные в регионе не менее чем за один год до дня подачи заявки на отбор. Для этого им нужно отправить информацию и документы на электронную почту minfo@mosreg.ru. Узнать подробнее об этом можно здесь.

Информация о результатах отбора будет размещена на официальном сайте министерства в течение 14 календарных дней со дня формирования Перечня победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

