В Подмосковье объявили дополнительный отбор среди СО НКО для оказания информационной поддержки

В Подмосковье объявили дополнительный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций Московской области для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов или обеспечении их функционирования с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подать заявку можно до 4 ноября 2025 года, участниками могут стать НКО, зарегистрированные в регионе не менее чем за один год до дня подачи заявки на отбор, которые оказывают помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, благотворительную деятельность, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры и не только. Узнать полный список требований можно здесь.

