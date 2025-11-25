В Подмосковье объявили конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов сферы культуры

В Подмосковье объявили конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников областных учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на Положение о премии губернатора Московской области.

Его проведут в семи номинациях, среди них — «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра» и другие. Прием документов на участие будет проходить с 1 по 30 декабря 2025 года, после этого их рассмотрит конкурсная комиссия. Проведение презентации участниками конкурса запланировано на период до 1 февраля 2026 года.

Заявку можно оставить по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности (станция метро «Мякинино»). За день до посещения нужно заказать пропуск по телефону 8 (903) 236-52-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.