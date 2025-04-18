В Подмосковье объявили о начале весеннего фотоконкурса

В Подмосковье стартовал фотоконкурс «Весеннее настроение», он продлится до 18 мая. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках конкурса участникам нужно будет сделать фото природы в подмосковных лесах, лучшие из них опубликуют в социальных сетях комитета.

Фотографии нужно разместить в закрепленном сообщении по ссылке под постом фотоконкурса. Их нужно сопроводить хэштегом #весеннеенастроение2025 и описанием, на территории какого подмосковного лесничества и когда сделан снимок. Авторов пяти самых красивых кадров ждут подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+