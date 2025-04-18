В Подмосковье объявили о начале весеннего фотоконкурса
Комлесхоз Подмосковья объявил о начале весеннего фотоконкурса
Фото: [Андрей Киселев/Серебряные Пруды]
В Подмосковье стартовал фотоконкурс «Весеннее настроение», он продлится до 18 мая. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В рамках конкурса участникам нужно будет сделать фото природы в подмосковных лесах, лучшие из них опубликуют в социальных сетях комитета.
Фотографии нужно разместить в закрепленном сообщении по ссылке под постом фотоконкурса. Их нужно сопроводить хэштегом #весеннеенастроение2025 и описанием, на территории какого подмосковного лесничества и когда сделан снимок. Авторов пяти самых красивых кадров ждут подарки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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