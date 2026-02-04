В Подмосковье обнаружили майнинговые фермы, которые незаконно потребили электричество почти на 10 млн рублей
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье в 2025 году выявили две майнинговые фермы, которые незаконно потребили электричество на 9,9 млн рублей. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Фермы обнаружили специалисты «Мособлэнерго» в Раменском и Кашире. Ущерб от работы первой составил 8,8 млн рублей, от работы второй — порядка 1,1 млн рублей.
Также в Ступино в результате вмешательства в схемы работы счетчиков компании «Мособлэнерго» причинили ущерб на 19,3 млн рублей.
В целом в результате хищения энергии компании за год был причинен ущерб более чем на 300 млн рублей.
