В Подмосковье обновили онлайн-слугу для производителей

В Подмосковье обновили услугу для производителей, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь они смогут изучить обновленные требования для включения в реестр «100% Подмосковье» в режиме онлайн, а также воспользоваться сервисом проверки ранее поданного заявления. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь услуга стала удобнее благодаря оптимизации», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что программа «100% Подмосковье» оказывает поддержку производителям, которые стоят на учете в качестве налогоплательщика, зарегистрировали бизнес и ведут его на территории региона. С ее помощью они могут бесплатно добавить бренд на виртуальную витрину, принять участие в конкурсах, ярмарках, зарегистрировать товарный знак и не только. Найти услугу можно на портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимательства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.