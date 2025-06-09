В Подмосковье обновили онлайн-услугу для юбиляров старше 80 лет

В Подмосковье обновили услугу для юбиляров старше 80 лет, размещенную на региональном портале госуслуг, что упростило им процесс оформления заявления на получение подарочного набора. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Напомним, что подарочные наборы могут вручить юбилярам по месту жительства юбиляра или по другому адресу в Подмосковье. Его могут доставить в течение 20 рабочих дней после юбилея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.