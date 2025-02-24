В Подмосковье обновили онлайн-услугу для льготников

В Подмосковье обновили услугу по оформлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь она дополнена новыми сервисами. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронной форме появились сервисы проверки ранее назначенной меры соцподдержки и ранее поданного заявления», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна для многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан. Теперь система будет проверять их заявления и отображать информацию о том, что меры соцподдержки были назначены ранее. Помимо этого, сервис предпроверки ранее поданного заявления поможет избежать повторного заполнения электронной формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.