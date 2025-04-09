В Подмосковье обновили онлайн-услугу для опекунов и попечителей совершеннолетних, с помощью нового сервиса на региональном портале госуслуг они смогут подготовить ежегодный отчет. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«К услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет. Благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что опекунам нужно подавать отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом каждый год, сделать это необходимо до 1 февраля года, который следует за отчетным. Услугу по подаче отчета предоставляют бесплатно, для этого нужно заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.