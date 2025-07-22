В Подмосковье обновили онлайн-услугу приватизации жилых помещений

В Подмосковье обновили услугу приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда, размещенную на региональном портале госуслуг, к ней также подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая ИИ-технология автоматически распознает документы от пользователей. Теперь заявители могут самостоятельно проверять свои файлы», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Так, ИИ сможет анализировать паспорт гражданина России, вид на жительство, свидетельство о рождении и другие документы. С его помощью получится снизить число ошибок при заполнении электронной формы. Услуга размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.