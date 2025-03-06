В Подмосковье обновили отделения Почты России

В 2024 году Почта России обновила более 750 отделений, расположенных в сельской местности, 19 из них — в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках модернизации рабочие провели ремонт внутренних помещений, фасадов зданий, замену систем отопления, установили камеры видеонаблюдения и не только. В случаях, когда здания находились в очень плохом состоянии, на их месте возводили новые. После этого в отделениях появились «уголки здоровья», где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами, в некоторых — компьютеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.