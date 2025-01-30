В Подмосковье обновили услугу по оформлению выплаты на аренду жилья для бюджетников

В Подмосковье обновили услуги по оформлению выплаты на аренду жилья для медработников и педагогов, размещенные на региональном портале госуслуг, теперь воспользоваться ими будет проще. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«К ним подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде, благодаря которому больше не нужно прикладывать скан согласия к заявке», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что подать заявление на получение услуги можно в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Такая возможность есть у медработников и педагогов, работающих в госучреждениях региона и не имеют жилья в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.