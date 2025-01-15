В Подмосковье обсудили реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов

В Подмосковье в рамках заседания Комитета Московской областной Думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В мероприятии принял участие заместитель министра строительного комплекса Московской области Олег Бероев. В рамках заседания отметили, что в 2025 году в регионе планируют построить 67 объектов социальной инфраструктуры, 28 из которых — объекты образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.