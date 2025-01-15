В Подмосковье обсудили реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов
Реализацию госпрограммы по строительству соцобъектов обсудили в Мособлдуме
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Подмосковье в рамках заседания Комитета Московской областной Думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В мероприятии принял участие заместитель министра строительного комплекса Московской области Олег Бероев. В рамках заседания отметили, что в 2025 году в регионе планируют построить 67 объектов социальной инфраструктуры, 28 из которых — объекты образования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.