В Подмосковье обучение в школах паллиативного пациента прошли еще почти 300 человек
Минздрав МО: более 250 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли уже более 250 родственников и соцработников, в регионе насчитывается 37 таких учреждений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе занятий специалисты школ рассказывают об основах правильного ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий дома», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Обучение можно пройти бесплатно, его проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Узнать график работы и темы занятий можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.