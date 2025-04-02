В Подмосковье обучение в школах паллиативного пациента прошли еще почти 300 человек

Минздрав МО: более 250 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

С начала 2025 года обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли уже более 250 родственников и соцработников, в регионе насчитывается 37 таких учреждений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе занятий специалисты школ рассказывают об основах правильного ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий дома», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение можно пройти бесплатно, его проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Узнать график работы и темы занятий можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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