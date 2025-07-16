В Подмосковье обучение в школах сахарного диабета прошли почти 30 тыс. жителей

С начала 2025 года обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье прошли более 26 тыс. человек, в регионе функционируют 123 амбулаторные и 15 стационарных школ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сахарный диабет — хроническое и коварное заболевание, поэтому оно требует динамического контроля. Мы понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В таких школах пациенты могут узнать о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина и не только. Пройти обучение можно бесплатно, если у жителя подтвержден диагноз «сахарный диабет». В ведомстве уточнили, что для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.