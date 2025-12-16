Logo

В Подмосковье обучение в «Школе фермера» завершили еще 40 человек

Фото: [ГБПОУ МО "Можайский техникум"]

В Подмосковье обучение в «Школе фермера» завершили еще 40 человек, в том числе девять ветеранов СВО и их родных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует Россельхозбанк. Завершилось обучение уже 12-й потока. Дипломы вручили выпускникам направлений «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

Обучение проходило на базе Можайского техникума. Также были организованы стажировки на сельскохозяйственных предприятиях. В завершение студенты защитили бизнес-планы.

В целом за пять лет подмосковная «Школа фермера» выпустила 355 специалистов.

