В Подмосковье обучение в «Школе фермера» завершили еще 40 человек
Фото: [ГБПОУ МО "Можайский техникум"]
В Подмосковье обучение в «Школе фермера» завершили еще 40 человек, в том числе девять ветеранов СВО и их родных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект реализует Россельхозбанк. Завершилось обучение уже 12-й потока. Дипломы вручили выпускникам направлений «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».
Обучение проходило на базе Можайского техникума. Также были организованы стажировки на сельскохозяйственных предприятиях. В завершение студенты защитили бизнес-планы.
В целом за пять лет подмосковная «Школа фермера» выпустила 355 специалистов.
