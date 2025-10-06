В Подмосковье очистили ливневые канализации на дорогах шести округов

В шести округах Подмосковья провели работы по очистке и ремонту ливневых канализаций на дорогах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ливневки привели в порядок в Долгопрудном, Дмитрове, Щелково, Королеве, Павловском Посаде, Серпухове.

К примеру, в Долгопрудном восстановили ливневые решетки на проспекте Пацаева и привели в порядок люк на Новом шоссе. В Серпухове очистили водопропускную трубу в деревне Гавшино.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с областным правительством и главами муниципалитетов ход капитального ремонта в МКД.