В Подмосковье оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства
Жители Подмосковья оформили 3 млн электронных рецептов на лекарства
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства, сделать это можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой, не теряется и не мнется. <…> Кроме того, для того, чтобы его продлить, не нужно ехать в поликлинику, так как это можно сделать в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы получить препарат, пациентам нужно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Ознакомиться с данными о выписанных рецептах они смогут в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.