В Подмосковье оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой, не теряется и не мнется. <…> Кроме того, для того, чтобы его продлить, не нужно ехать в поликлинику, так как это можно сделать в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.