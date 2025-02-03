В Подмосковье оформили почти 100 тыс. онлайн-разрешений на такси

В 2024 году в Подмосковье на региональном портале госуслуг оформили более 85 тыс. онлайн-заявлений на получение разрешений на такси. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Она доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

В услугу внедрили цифровые сервисы, которые в автоматическом режиме заполнят реестровые записи авто, проверят уникальность ввода данных и наличие свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Оформить электронное разрешение также помогает чат-бот «Анна», добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.