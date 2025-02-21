В Подмосковье охотничьи билеты с начала года получили почти 800 человек

С начала 2025 года жители Подмосковья направили более 1,9 тыс. пакетов документов на получение охотничьего билета, по 787 из них приняли положительное решение. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В Подмосковье реализована техническая возможность предоставления государственной услуги по получению охотничьего билета через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также МФЦ», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

После получения документа охотникам также нужно получить разрешения на оружие и добычу охотничьих ресурсов. В уточнили, что многие охотничьи угодья в регионе закреплены за Московским обществом охотников и рыболовов (МООиР) и рядом других общественных и частных организаций-охотопользователей. На территории Щелково, Шатуры и Солнечногорска есть общедоступные охотничьи угодья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.