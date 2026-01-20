В Подмосковье около 5 тыс. дворников проведут ручную уборку снега

Logo

Около 5 тыс. дворников проведут ручную уборку снега в Подмосковье

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Порядка 5 тыс. дворников в Подмосковье осуществляют ручную уборку снега, в работах задействовали 1,5 тыс. единиц подметающей и погрузочной техники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Они проводят уборку придомовых территорий и общественных пространств, а также муниципальных дорог. Прежде всего перед специалистами стоит задача обеспечить безопасный доступ жителей к своим домам и социальным объектам. Основные усилия сосредоточены на расчистке входных групп, пандусов и крылец многоквартирных домов, очистке лестничных спусков и пешеходных дорожек внутри дворов и организации свободного подъезда к контейнерным площадкам для бесперебойного вывоза коммунальных отходов.

