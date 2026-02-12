В Подмосковье около 6 тыс. жителей закрыли больничный с помощью телемедицины

В Подмосковье почти 6 тыс. жителей закрыли больничный лист с помощью телемедицинской консультации. Услуга доступна тем, кто прикреплен к поликлиникам, подведомственным Министерству здравоохранения Московской области.

«Во время онлайн-приема врач опросит пациента, уточнит его самочувствие и при отсутствии жалоб закроет больничный», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такую услугу запустили в регионе в конце 2025 года. В случае если симптомы сохраняются, жителям предлагают прийти на очный прием в поликлинику для осмотра и корректировки лечения. Закрыть больничный с помощью телемедицины могут пациенты с любым диагнозом.

