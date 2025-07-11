В Подмосковье операторы контакт-центра МФЦ обработали более 320 тыс. звонков

В контакт-центр МФЦ Подмосковья с начала текущего года поступило свыше 320 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Позвонив по номеру контакт-центра, можно задать любой вопрос об оказании государственных и муниципальных услуг, а также узнать статус своего заявления и записаться на прием.

Чтобы позвонить в контакт-центр, нужно набрать номер «122», а затем «3».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям региона получать госуслуги.