В Подмосковье операторы контакт-центра МФЦ обработали более 320 тыс. звонков
Более 320 тыс. звонков поступило в контакт-центр МФЦ Подмосковья с января
Фото: [ГКУ МО «МО МФЦ»]
В контакт-центр МФЦ Подмосковья с начала текущего года поступило свыше 320 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Позвонив по номеру контакт-центра, можно задать любой вопрос об оказании государственных и муниципальных услуг, а также узнать статус своего заявления и записаться на прием.
Чтобы позвонить в контакт-центр, нужно набрать номер «122», а затем «3».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям региона получать госуслуги.