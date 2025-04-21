В Подмосковье определили более 740 мест проведения субботников

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье определили 741 место проведения ежегодного Всероссийского субботника, который пройдет 26 апреля. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Также в округах были определены 624 точки выдачи инвентаря, необходимого для уборки. Для удобства жителей все локации нанесли на интерактивную карту.

Наибольшее число мероприятий по уборке проведут в Балашихе, Орехово-Зуево и Одинцово. В этих округах для субботников определили 91, 82 и 58 локаций соответственно.

В рамках субботников планируется очистить территории от мусора и старой листвы, высадить деревья и кустарники, восстановить цветники и привести в порядок газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах, которые были организованы в области в рамках подготовки к летнему периоду.