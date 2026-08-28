В Подмосковье определили лучших лесных пожарных и лесничих

На территории Виноградовского лесничества в городском округе Воскресенск состоялось главное профессиональное событие года для работников лесного хозяйства Подмосковья. В один день здесь прошли сразу два масштабных состязания: Областной смотр-конкурс на звание «Лесник года» и региональный этап XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2026». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Наши конкурсы „Лесник года“ и „Лучший лесной пожарный“ давно стали визитной карточкой лесного хозяйства Подмосковья. Они ярко доказывают: профессия лесного специалиста — это не просто работа, это призвание на всю жизнь. Лесничие и лесные пожарные не просто выполняют свои обязанности — они живут лесом, дышат им и выбирают его каждый день своей жизни", - отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

За звание лучших боролись 19 специалистов — по одному представителю от каждого филиала ГАУ МО «Мособллес». В программу вошли изготовление деляночных столбов и искусственных гнездовий, работа с буссолью, глазомерная таксация, разведение костра, тушение условного пожара с помощью мотопомп и ранцевых огнетушителей, посадка сеянцев под меч Колесова и прохождение специализированной полосы препятствий.

Первое место и звание «Лесник года-2026» занял Юрий Иконников (Бородинский филиал), в конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2026» — Руслан Темчук (Ступинский филиал).

Кроме того, специальные призы от Московской областной организации профсоюза работников лесной отрасли вручила председатель Ирина Леонидовна Герман, особо отметив высокий уровень подготовки и командный дух всех конкурсантов.

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