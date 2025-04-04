В Подмосковье определены округа — лидеры по числу выставленных на торги объектов
Округа — лидеры по выставленным на торги объектам названы в Подмосковье
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В комитете по конкурентной политике Московской области назвали городские округа, в которых было выставлено на торги больше всего объектов по итогам прошлой недели.
В общей сложности за указанный период в регионе выставили на земельно-имущественные торги свыше 110 объектов. Больше всего — в Ступино, Истре и Чехове.
В прошлом году в Ступино передали в аренду 305 земельных участков, в собственность — 50. В Истре в аренду передали 285 участков, в собственность — 14, в Чехове — 82 и 30 участков соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за счет модернизации работы ЦСС в области увеличилась площадь вводимых объектов.