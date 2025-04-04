В комитете по конкурентной политике Московской области назвали городские округа, в которых было выставлено на торги больше всего объектов по итогам прошлой недели.

В общей сложности за указанный период в регионе выставили на земельно-имущественные торги свыше 110 объектов. Больше всего — в Ступино, Истре и Чехове.

В прошлом году в Ступино передали в аренду 305 земельных участков, в собственность — 50. В Истре в аренду передали 285 участков, в собственность — 14, в Чехове — 82 и 30 участков соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за счет модернизации работы ЦСС в области увеличилась площадь вводимых объектов.